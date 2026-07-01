"Pedro Sánchez ya no tiene la mayoría de la que presumía"

Comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. / José Luis Roca

Jaime Rodríguez



Tanto que se ha hablado del fango a la hora de acusar de propagar bulos y de polarizar a la opinión pública, yo creo que ese fango ha llegado al debate público. Ahora, con la sentencia del Supremo que condena a Ábalos y Koldo a prisión, el debate se centra en la absolución de Aldama y que no tenga que devolver el dinero robado. Se habla de desconfianza en nuestras instituciones judiciales, de que no hay justicia en nuestro país.

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También se acusa de prevaricación al juez Peinado por las causa abierta contra la mujer del presidente del gobierno. Hay que recordar que Sánchez ya denunció por prevaricación a dicho juez y la denuncia fue desestimada. También por la imputación que se le ha hecho al hermano del presidente, que muchos dicen que no tiene fundamento legal.

Llegados a este punto, muchos nos preguntamos si con todo lo que sabemos sobre la mujer y el hermano de Pedro Sánchez, si este presidente, en lugar de Sánchez fuera Feijóo, a ver si esos mismos mantendrían los mismos argumentos. El otro día, la mayoría de la cámara del Congreso, instó a Sánchez a someterse a una cuestión de confianza. Es evidente que ya no tiene la mayoría parlamentaria de la que presumía.

No tenemos la mejor de las oposiciones, pero todo lo que se está sabiendo de este gobierno, asolado por los casos de corrupción, es insostenible. Pretender que siga este gobierno porque la alternativa es "volver al franquismo" me parece pueril. Y tanto que se habla de la legitimidad del gobierno, lo que no se puede hacer entonces es deslegitimar a la oposición. Pues si se entiende que vamos a volver a la época de Franco, dejando sin derechos a los españoles, entonces es que hay que ilegalizar al PP y a Vox, ¿no?

Y a los que hablan de que no hay justicia debo recordarles que fue una sentencia judicial contra el PP la que hizo tirar adelante una moción de censura con la que se apartó a Rajoy del poder.