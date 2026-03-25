"Ahora el Gobierno bloquea la moción que eliminaba la penalización de las pensiones"

GRAFCAV6604. BILBAO, 18/11/2025.- Tres pensionistas dan un paseo este martes. La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero, ha advertido hoy que será el supervisor fiscal el que decidirá el calendario y la metodología que utilizará para elaborar el informe adicional sobre la reforma de las pensiones encargado por el Gobierno. EFE/Luis Tejido / LUIS TEJIDO / EFE

Luis Ortiga



La última película de Santiago Segura, 'Torrente Presidente', es una sátira sobre el esperpento del comportamiento de los grupos políticos en España. Es una parodia, caricatura y aparente exageración, pero, sin embargo, lamentablemente, la realidad supera a la ficción. Pongamos el ejemplo de lo que sucede con el colectivo de pensionistas, jubilados antes de la edad ordinaria, que ven penalizada su pensión a pesar de contar con largas carreras de cotización.

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Este colectivo ha visto como se ha aprobado eliminar esa penalización en 16 parlamentos autonómicos; el Congreso de los Diputados y el Senado; y recientemente, en noviembre de 2025, en una moción en el Congreso aprobada sin ningún voto en contra. Pues bien, a pesar de que los grupos políticos han aprobado esa eliminación de forma reiterada en las más altas instituciones democráticas, ahora, el Gobierno (PSOE y Sumar) bloquea esta moción y los grupos que votaron 'sí' o se abstuvieron miran de forma vergonzosa hacia otro lado, lo que les convierte en cómplices de esta injusticia.

Mantener una ley a sabiendas de que es injusta es lo más parecido a la prevaricación. Es muy grave. Como podemos constatar, los grupos políticos son capaces de votar en un sentido y actuar en sentido opuesto. Es una prueba de indignidad, burla y engaño. Santiago Segura ha sabido recoger esta falsedad e hipocresía en su película. El “universo torrentiano” tiene una auténtica mina en la forma de actuar de los grupos políticos. Le están poniendo en bandeja que lleguemos al 'Torrente Presidente' “infinito”. Qué vergüenza de clase política.