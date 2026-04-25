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"Muchos de los gobernantes actuales tienen en común rasgos psicopáticos"

El presidente de Argentina, Javier Milei, junto a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump durante el encuentro Shield of the Americas, realizado en Miami el 7 de marzo de 2026.

El presidente de Argentina, Javier Milei, junto a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump durante el encuentro Shield of the Americas, realizado en Miami el 7 de marzo de 2026. / SAUL LOEB / AFP

Juana Costa

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Hace unos cuantos años que vengo comprobando que las personas con cargos de poder suelen reunir en su personalidad (salvo contadas excepciones) rasgos psicopáticos: falta de empatía, egocentrismo exacerbado, uso constante de la mentira y de la manipulación para su propio beneficio, frialdad, así como un enorme desprecio hacia los demás (a menudo disimulado bajo un cierto encanto personal que finaliza en el momento que han obtenido lo que desean).

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Seguramente no es nada nuevo en la historia de la humanidad, pero sí resulta alarmante, en la actualidad, por la cantidad de estos personajes que nos gobiernan y dirigen. La constatación de dicha evidencia me hace pensar que, en términos evolutivos, la psicopatía resulta mucho más exitosa y ventajosa que la bondad, humildad y empatía, que son consideradas debilidades propias de perdedores.

Así, esta chusma cruel, egoísta, infantil y mediocre ha logrado multiplicarse y perpetuarse en el poder, no por méritos propios, sino por nacimiento y/o por su falta de humanidad y escrúpulos. Solo hay que mirar a nuestro alrededor para observar que lo que describo rige en todas las esferas: desde líderes mundiales que, por desgracia, deciden el destino del planeta, hasta los jefes, gerentes y directores ineptos de las empresas y corporaciones (también en la Administración pública) que nos maltratan y explotan a diario. El resto no deberíamos olvidar nunca que somos mayoría.

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