El presidente de Argentina, Javier Milei, junto a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump durante el encuentro Shield of the Americas, realizado en Miami el 7 de marzo de 2026. / SAUL LOEB / AFP

Santiago Trubat



Una de mis canciones favoritas, desde que Serrat la versionó, es 'Cambalache'. El tango es una crítica muy dura a la sociedad del siglo XX en la que se mezclaron lo bueno y lo malo sin diferencia moral: "Todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor", dice la letra. Y aunque la crítica es válida "en el 506 y en el 2000 también", es ahora cuando ha adquirido una vigencia sin precedentes.

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Hoy, ignorantes y propagadores de bulos como Abascal, Feijoó y Ayuso, agitadores como Vito Quiles, psicópatas como Trump, genocidas como Netanyahu y desequilibrados como Milei, gente que probablemente no ha leído un libro en su vida ni hecho aportación alguna a la civilización, tiene más altavoces mediáticos, poder y predicamento que un ciudadano honrado y bien formado.

Los mentirosos compulsivos, los maleducados profesionales, los insultadores de traje, tipejos y tipejas indecentes, son 'mainstream'. "Los inmorales nos han ‘iguala’o", se lamentaba Enrique Santos Discépolo. Pero aún me gusta más como lo definió Machado: "Gente indecente que camina y va apestando la tierra".