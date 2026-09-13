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"Cuando género, edad y empatía vayan de la mano seremos más tolerantes"

Un niño espera para entrar en la piscina.

Un niño espera para entrar en la piscina. / Europa Press

Adriana Fraj

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Ayer fui a la piscina municipal con mis tres hijos, de 7 y 5 años y 19 meses, respectivamente. Nos cambiamos todos juntos en un vestuario familiar. Al salir, me crucé en la recepción con una señora que protestaba porque en el vestuario femenino habían entrado una señora y su hijo varón de 9 años. Y yo me pregunto, ¿vivimos en un país en el que existe una ley fundamentada en el principio de autodeterminación del género que garantiza el acceso a espacios comunes según el género sentido, pero en cambio nos indigna que un niño esté cambiándose con su madre en el vestuario femenino?

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Defiendo que es necesario fomentar la autonomía de nuestros menores, pero también pienso que cada menor sigue su propio ritmo madurativo y puede preferir cambiarse acompañado. Además, no todos los centros disponen de vestuarios familiares. Toda normativa municipal que prohíba el acceso a un vestuario con un menor de género contrario debería ser revisada para adaptarse a la realidad y dejar de penalizar a las familias monoparentales o simplemente a una madre o un padre que va solo a la piscina con sus hijos pequeños. Porque cuando género, edad y empatía vayan de la mano, viviremos en una sociedad más tolerante, sin edadismos, sexismos ni estereotipos.

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