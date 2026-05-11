"La Generalitat deixa sense el descompte del Túnel del Cadí als residents que teletreballem"

MOIXERÓ . SERRA DEL CADÍ . TÚNEL DEL CADÍ . REVISTA 40 ANIVERSARI DE LA CONSTRUCCIÓ DEL TÚNEL / Oscar Bayona

Ramon Acedo

Vull denunciar una situació rocambolesca i discriminatòria que estem patint cada vegada més famílies instal·lades al Pirineu. Fa temps que les administracions ens demanen dos grans esforços com a societat: d'una banda, l'Executiu de Pedro Sánchez ha tornat a posar sobre la taula mesures com els tres dies de teletreball setmanals per estalviar petroli i energia arran de la recent crisi internacional a l'Iran i l'Orient Mitjà.

De l'altra, la pròpia Generalitat presenta constants plans, campanyes i ajuts contra la despoblació per atraure famílies al món rural i afavorir el teletreball a la muntanya. No obstant, tota aquesta propaganda institucional, quan les famílies fem exactament això, l'Administració ens castiga. El Departament de Territori ha introduït una clàusula oculta al Decret del Túnel del Cadí per bloquejar el descompte als residents que teletreballem, considerant-nos "habitants de segona" i negant-nos el dret a la mobilitat local, malgrat viure tot l'any a la comarca, pagar-hi els nostres impostos i tenir-hi els fills escolaritzats.

La trampa burocràtica (el parany de la Generalitat): a la pàgina web oficial de Territori, s'anuncia que qualsevol "persona amb fills escolaritzats" a la Cerdanya, el Berguedà o l'Alt Urgell té dret a la gratuïtat del peatge. El meu cas és de llibre: visc a Guils de Cerdanya des de fa cinc anys i la meva filla va a l'escola pública a la Cerdanya.

En sol·licitar la renovació del descompte, la Generalitat me'l denega oficialment. Per fer-ho, han aplicat un parany legal: l'article 1.3 del Decret 420/2024. Aquest article dicta que, com que treballo (teletreball al 100%), aquesta és la meva "activitat principal". I com que la meva empresa no té la seu física a cap dels municipis del Berguedà, l'Alt Urgell o la Cerdanya, quedo exclòs del descompte, ignorant completament la meva realitat familiar i anul·lant-me com a pare.

