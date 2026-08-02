"La Generación Z no ha dejado de luchar, solo ha cambiado el escenario"

Protest following the death of Mahsa Amini, in front of the United Nations headquarters in Erbil / AZAD LASHKARI

Unai Tojero



Cada pocas semanas nos llegan noticias sobre algún nuevo reto o 'trend' viral entre los jóvenes en redes sociales. El fenómeno se sobredimensiona y vuelve el debate de siempre: que las redes sociales son peligrosas para la juventud y solo sirven para perder el tiempo o fomentar conductas irresponsables. Es un debate necesario, pero incompleto. Vivimos en una sociedad donde casi todo el mundo utiliza las redes sociales y, sin embargo, cuando algo sale mal, parece que el problema siempre tiene la misma cara: la de los jóvenes.

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Como si fuéramos los únicos responsables de sus riesgos y no una generación que ha aprendido a utilizarlas para informarse, organizarse y movilizarse. De eso, sin embargo, se habla mucho menos. Y es que jóvenes de todo el mundo, con diferentes creencias, ideologías, culturas y formas de entender la vida, han llenado sus perfiles en redes con un mismo mensaje: "Jin, Jiyan, Azadî", un lema político en favor de los derechos de las mujeres.

"Mujer, Vida, Libertad", que es la traducción de la consigna, nació a finales de los años 80 dentro del movimiento de mujeres kurdas, ligado al movimiento de liberación del Kurdistán. Durante décadas, fue un lema en las manifestaciones en Turquía, Irak, Irán y Siria frente a la opresión que sufrían las mujeres. Pero en 2023, tras la muerte de Jina Mahsa Amini a manos de la policía de la moral en Irán, cruzó fronteras y se convirtió en un símbolo internacional de resistencia.

Lo significativo es que millones de jóvenes hayan decidido utilizar las redes sociales, no para seguir una moda pasajera, sino para amplificar una causa y expresar una reivindicación colectiva. Por eso, y por muchas otras cosas, la sociedad sigue equivocándose cuando describe a la Generación Z como una generación de cristal, apática o que da sus derechos por sentados. El problema no es que los jóvenes ya no luchemos, sino que lo hacemos de una forma distinta a la que conocieron las generaciones anteriores.