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"Soy de la generación que ve frustradas sus esperanzas de emancipación"
Archivo - Anuncios de viviendas en venta en una inmobiliaria / Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo
Pol Espejo
Como muchos jóvenes catalanes, observo con preocupación como la emancipación se ha convertido en un objetivo cada vez más difícil de alcanzar. Los precios de compra y alquiler de viviendas crecen muy por encima de los salarios, obligando a miles de jóvenes a retrasar proyectos vitales tan básicos como independizarnos o formar una familia.
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Resulta difícil entender que, mientras existe una evidente emergencia habitacional, la Sareb disponga de 8.381 viviendas en la provincia de Barcelona y 13.684 en toda Catalunya. Si estas viviendas forman parte de un patrimonio con participación pública, ¿por qué no se ponen decididamente al servicio de quienes tienen mayores dificultades para acceder a una vivienda?
La vivienda no puede convertirse únicamente en un activo financiero mientras una generación entera vemos frustradas nuestras expectativas de emancipación. Antes de imponer más regulaciones que limitan la oferta, quizá convendría aprovechar mejor los recursos ya existentes.
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