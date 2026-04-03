Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.
"La generació Z estem molt preparats acadèmicament, però molt poc per la vida"
BARCELONA 07/05/2025 Sociedad. Ilustración de jovenes mirando el telefono en un ambiente laboral. La generación Z tiene ansiedad de llamar por teléfono y eso los afecta en el mundo laboral. FOTO de ZOWY VOETEN / Zowy Voeten / EPC
Laura Martínez
A la meva generació ens van mentir. Des de l’escola fins a l’entorn familiar, ens van fer creure que si t’esforçaves, estudiaves i tenies un objectiu, al final es compliria. Que tots ho podíem fer tot, que viuríem bé i que teníem un futur brillant per davant. Tant ens van enganyar que ara, amb 27 anys, molts de nosaltres ni tan sols tenim un sostre propi.
El xoc de realitat després d’esforçar-te és tan gran que l’esperança amb la qual havíem estat criats, de sobte, desapareix. I aquesta pèrdua ens deixa més a la deriva que qualsevol pèrdua material; potser per això som com som. Veure com la meva generació viu aïllada i al dia a dia, sense pensar en res més, em fa creure que som el caldo de cultiu perfecte pel caos que estem vivint: submisos i individualistes.
El concepte del "mal menor" es queda curt per al que triem dia a dia. La generació nascuda entre els 90 i els 2.000 som responsables de la pèrdua de molts drets pels quals van lluitar els nostres pares i avis; no ens hem sabut protegir ni defensar, i sembla que amb tenir un mínim per viure i queixar-nos en tenim prou. Això no és una crítica a la meva generació, sinó un retrat del que som: molt preparats acadèmicament, però molt poc preparats per a la vida.
Participaciones de loslectores
"De Sant Vicenç dels Horts a Barcelona llenos hasta la bandera"
Victoria Perals Sant Vicenç dels Horts
"Practico el confinamiento económico para poder ahorrar e independizarme"
Eva Gómez L'Hospitalet de Llobregat
Másdebates
El debate
- SECTOR INMOBILIARIO CaixaBank detecta la mayor subida desde la pandemia en los nuevos contratos de alquiler
- Audiencia el viernes Felipe VI se reúne en el Vaticano con León XIV antes de su viaje a España tras 15 años sin visita papal
- Prestaciones por desempleo, al detalle El SEPE fija condiciones sobre las cotizaciones para poder cobrar 4 meses de paro por cada año trabajado
- Últimos días Adif vacía el párking y valla el perímetro para el derribo inminente de la antigua estación centenaria de la Sagrera
- 110 millones tras el accidente de Gelida Adif dedica al mantenimiento de Rodalies el mismo dinero en dos meses que en los últimos seis años
- Alavés-Osasuna (2-2) Lucas Boyé salva un punto para el Alavés con un penalti en el minuto 91
- Espacio La NASA publica la primera foto de la cara oculta de la Luna tomada por la misión Artemis II
- Primera plana de la edición impresa La portada de EL PERIÓDICO del 6 de abril de 2026
- Sorteos Sorteo Bonoloto del domingo 5 de abril de 2026
- Sorteo Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 5 de abril de 2026