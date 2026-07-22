"España no solo ha ganado un Mundial, ha demostrado que aquí hay talento"

España logró ante Argentina su segunda estrella / EFE

Eduard Pitarch



La victoria de España no llega de la nada. Llega después de años en los que el mundo ha empezado a mirar a España con otros ojos. Ya no solo como un lugar donde pasar las vacaciones, sino como un país capaz de crear referentes globales. Ahí están Rosalía, Carlos Alcaraz, Marc Márquez, Ferran Adrià, los hermanos Roca, Inditex, Puig, el Barça, el Real Madrid o la nueva generación de futbolistas españoles. Cada uno desde un ámbito distinto, pero todos proyectando una misma idea: creatividad, talento, exigencia y una manera muy propia de hacer las cosas.

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La gastronomía española sigue marcando el camino de la innovación. Nuestras ciudades se han convertido en destinos culturales y creativos. Cada vez más artistas, emprendedores y creadores internacionales eligen España para vivir, trabajar o inspirarse. Y ahora, además, el deporte vuelve a situarnos en el centro del escaparate mundial.

Esta selección representa bien esa evolución. Es diversa, joven, técnicamente brillante y profundamente colectiva. Ha demostrado que el éxito no nace únicamente del talento individual, sino de la preparación, el método, la humildad y la capacidad de construir equipos. Eso también es marca. Porque una marca país no es un logotipo ni una campaña de comunicación. Es la suma de miles de experiencias que hacen que el mundo asocie un origen con unos valores determinados.

Hoy esos valores empiezan a ser claros: creatividad, excelencia, diversidad, cercanía y 'savoir-faire'. Las empresas españolas deberían entender que compiten con esa reputación a su favor. Cada producto, cada proyecto y cada marca exportada contribuyen a reforzar -o debilitar- esa percepción. España no solo ha ganado un Mundial. Ha confirmado que, cuando el mundo piensa en España, cada vez piensa menos en un destino y más en un origen de talento.