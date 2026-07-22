Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.
"España no solo ha ganado un Mundial, ha demostrado que aquí hay talento"
España logró ante Argentina su segunda estrella / EFE
Eduard Pitarch
La victoria de España no llega de la nada. Llega después de años en los que el mundo ha empezado a mirar a España con otros ojos. Ya no solo como un lugar donde pasar las vacaciones, sino como un país capaz de crear referentes globales. Ahí están Rosalía, Carlos Alcaraz, Marc Márquez, Ferran Adrià, los hermanos Roca, Inditex, Puig, el Barça, el Real Madrid o la nueva generación de futbolistas españoles. Cada uno desde un ámbito distinto, pero todos proyectando una misma idea: creatividad, talento, exigencia y una manera muy propia de hacer las cosas.
Entretodos
Publica una carta del lector
Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web
La gastronomía española sigue marcando el camino de la innovación. Nuestras ciudades se han convertido en destinos culturales y creativos. Cada vez más artistas, emprendedores y creadores internacionales eligen España para vivir, trabajar o inspirarse. Y ahora, además, el deporte vuelve a situarnos en el centro del escaparate mundial.
Esta selección representa bien esa evolución. Es diversa, joven, técnicamente brillante y profundamente colectiva. Ha demostrado que el éxito no nace únicamente del talento individual, sino de la preparación, el método, la humildad y la capacidad de construir equipos. Eso también es marca. Porque una marca país no es un logotipo ni una campaña de comunicación. Es la suma de miles de experiencias que hacen que el mundo asocie un origen con unos valores determinados.
Hoy esos valores empiezan a ser claros: creatividad, excelencia, diversidad, cercanía y 'savoir-faire'. Las empresas españolas deberían entender que compiten con esa reputación a su favor. Cada producto, cada proyecto y cada marca exportada contribuyen a reforzar -o debilitar- esa percepción. España no solo ha ganado un Mundial. Ha confirmado que, cuando el mundo piensa en España, cada vez piensa menos en un destino y más en un origen de talento.
Participaciones de loslectores
"José María Torras: pasión por el fútbol y la justicia"
Quico Torras San Cristóbal de La Laguna (Tenerife)
"Al fútbol, cuando se le deja jugar limpio, todavía es capaz de hacer justicia"
Ricardo Urazurrutia Sant Feliu de Llobregat
"Un resultado justo e irreprochable"
Hugo Modesto Izurdiaga Ciudad Madero, Buenos Aires (Argentina)
Másdebates
El debate
- SECTOR INMOBILIARIO CaixaBank detecta la mayor subida desde la pandemia en los nuevos contratos de alquiler
- Audiencia el viernes Felipe VI se reúne en el Vaticano con León XIV antes de su viaje a España tras 15 años sin visita papal
- Prestaciones por desempleo, al detalle El SEPE fija condiciones sobre las cotizaciones para poder cobrar 4 meses de paro por cada año trabajado
- Últimos días Adif vacía el párking y valla el perímetro para el derribo inminente de la antigua estación centenaria de la Sagrera
- 110 millones tras el accidente de Gelida Adif dedica al mantenimiento de Rodalies el mismo dinero en dos meses que en los últimos seis años
- Miel, limón & vinagre David Sánchez, brumas, suposiciones y chirimoyas
- Resultados empresariales Santander eleva un 15% su beneficio hasta los 7.328 millones y prepara una nueva recompra de acciones de 1.800 euros
- Entrevista Sébastien Tellier: "Mi sueño es llegar a ser el Dalí de la música"
- El Tourmalet Sombrilla y silla, ¿a la playa o al Tour?
- Televisión y Mas Los 60 años de Los 40