"En Galicia, en breve arderán montones de casas y aldeas enteras"

Incendios en Galicia / EFE / Brais Lorenzo (Efe)

Cesáreo Lorenzo



Algunos dirán que soy exagerado, apocalíptico. Pues no. Dense un paseo por cualquier parte de Galicia y verán innumerables casas y aldeas en las que la maleza pega contra las paredes de las edificaciones y las ramas de los árboles están prácticamente sobre los tejados. La ley 3/2007, regula este tema y marca una franja de protección de 50 metros en torno a núcleos rurales (aldeas) o casas aisladas, libres de malezas y árboles como pinos, acacias...

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Siendo competencia de los ayuntamientos marcar estas franjas, requerir formalmente a propietarios para que las limpien, ejecutar la limpieza si no lo hace el propietario, y cobrarle los gastos, con la posibilidad de poner sanciones. Basta darse un vuelta por Galicia para comprobar que en la mayoría de los casos esto no se cumple. Esta ley está claramente desfasada, los incendios de hoy no tienen nada que ver con los de 2007.

La franja de protección debe ser al menos de 200 metros, no lo digo yo, los que están en esto afirman que muchos incendios de hoy en día no es posible apagarlos con las condiciones climáticas que tenemos, sobre todo en los meses de verano. Pues bien, por lo menos hay que evitar que ardan los pueblos. Las órdenes de limpieza y las sanciones tienen que ser mas ejecutivas .

Los vecinos que creen que su casa puede estar en serio peligro por la falta de limpieza del entorno, deben solicitarlo por burofax a su ayuntamiento, de este modo cuando su casa termine ardiendo un verano u otro, le podrán pedir daños y perjuicios al 'Concello' por no cumplir con su obligación legal. Esta vía será mucho mas eficaz para recuperarse en parte de la desgracia que esperar las ayudas que siempre prometen los políticos al otro día del desastre, pero que nunca llegan a pesar de rellenar montones de papeles. Puede que de esta manera los ayuntamientos se pongan las pilas.