"Gairebé tinc un accident per culpa de l'avís estrident de l' ES-Alert"
Protecció Civil envía un ES-Alert
Sergio Cuevas
Aquesta carta és per fer una crida a la Conselleria d'Interior per tal que facin els avisos de Protecció Civil de forma SILENCIOSA. Ja és el segon cop que m'arriba un missatge d'aquests, amb un soroll molt estrident, mentre vaig conduint per l'autopista. Ja és el segon cop que gairebé tinc un accident. Això sí, l'atac d'ansietat i les dues hores que he dormit avui producte de la tensió acumulada ja no m'ho treu ningú.
Penso que l'avís segueix sent igual d'eficaç de forma escrita, i és més inclusiu i respectuós amb col·lectius de discapacitats, com ara les persones autistes, molt més sensibles a aquests estímuls. Així doncs demano, si us plau, que es facin alertes de forma silenciosa. Ens hi va la vida. Gràcies.
