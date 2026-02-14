.com .cat
ENTRE TODOS
Envía tu carta Envíanos tu denuncia Comparte tus imágenes

El debate

Publica una carta del lector

Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.

"Gairebé tinc un accident per culpa de l'avís estrident de l' ES-Alert"

Protecció Civil envía un ES-Alert

Protecció Civil envía un ES-Alert

Sergio Cuevas

0 Comentarios

Aquesta carta és per fer una crida a la Conselleria d'Interior per tal que facin els avisos de Protecció Civil de forma SILENCIOSA. Ja és el segon cop que m'arriba un missatge d'aquests, amb un soroll molt estrident, mentre vaig conduint per l'autopista. Ja és el segon cop que gairebé tinc un accident. Això sí, l'atac d'ansietat i les dues hores que he dormit avui producte de la tensió acumulada ja no m'ho treu ningú.

Entretodos

Publica una carta del lector

Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web

Penso que l'avís segueix sent igual d'eficaç de forma escrita, i és més inclusiu i respectuós amb col·lectius de discapacitats, com ara les persones autistes, molt més sensibles a aquests estímuls. Així doncs demano, si us plau, que es facin alertes de forma silenciosa. Ens hi va la vida. Gràcies.

Iniciar sesión 0 Comentarios
cargando

Participaciones de loslectores

Cargar más

Másdebates

  1. Desahucios Un matrimonio afronta el desahucio con cinco nietos a su cargo: "Pedimos un alquiler justo para que los niños puedan mantener su rutina"
  2. CASO ÁBALOS Anticorrupción abre la puerta a rebajar aún más su petición de cárcel para Aldama en función de lo que declare en el juicio
  3. Peligro extremo La Aemet activa el aviso rojo por vientos huracanados de más de 140 km/h en la Comunitat Valenciana
  4. Crisis de combustible Meliá cierra tres hoteles e Iberia y Air Europa paran a repostar en República Dominicana: así navegan las empresas españolas la crisis en Cuba
  5. Disputa por los patios Un juzgado de Barcelona eleva a Europa la ley catalana que exime a las escuelas de cumplir los límites de ruido