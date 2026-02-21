Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.
"Lo de Rufián, seguramente no prosperará, pero su idea es admirable"
El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, y el dirigente de Más Madrid, Emilio Delgado, en el acto organizado en la sala Galileo Galilei / CESAR VALLEJO RODRIGUEZ
Jordi Querol
Esta carta pretende abordar la figura de un político singular cuya trayectoria y estilo comunicativo le han granjeado una notable visibilidad pública. El interés por su perfil surge tanto de la observación de su actuación parlamentaria como de algunas de las reflexiones que ha planteado en el debate político reciente, entre ellas su propuesta de reforzar y articular una mayor cooperación entre las fuerzas de la izquierda.
Juan Gabriel Rufián Romero nació en Santa Coloma de Gramenet el 8 de febrero de 1982, en el seno de una familia de obreros andaluces y, desde 2019, es portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya en el Congreso. Rufián plantea la necesidad urgente de un debate abierto sobre el futuro de la izquierda en el país, para, unidos, luchar con fuerza contra esta ultraderecha que está ganando votos por doquier.
En un país como el nuestro, paradigma universal de la envidia, lo de Rufián seguramente no prosperará; sin embargo, quiero dejar constancia de mi admiración por su idea: una acción llena de valentía. Él solito, sin contar con ningún partido político, ha saltado al ruedo con un valor inusitado. Rufián, intuyo que fracasarás, pero yo, desde esta columna, te felicito.
"Es un orgullo ver a un latino como Bad Bunny nombrar a toda América desde el escenario"
Sergi López Palma de Mallorca (Mallorca)
