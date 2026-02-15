.com .cat
"A todos les gusta el viaje pero ninguno se apunta"

Rufián, al bloque de izquierda en el Congreso: O hablamos entre nosotros y nosotras o nos vamos al carajo

Víctor Calvo

Las organizaciones políticas a la izquierda del PSOE quiere frenar por enésima vez el ascenso de la ultraderecha. De nuevo hacen cábalas y encaje de bolillos para crear un frente común de cara a las elecciones generales. No hace mucho el diputado Gabriel Rufián, de ERC, asertivo y atrevido, propuso que las izquierdas de todo el Estado deberían unirse en una sola candidatura si querían contrarrestar el triunfo pronosticado de las derechas.

Consultadas las diversas organizaciones, a todas les parece acertada la idea, pero ninguna se apunta al ofrecimiento del diputado catalán; ni siquiera su propio partido. Me temo que todas seguirán mirándose el ombligo y se olvidarán de hacer un ejercicio de humildad y responsabilidad colectiva.

