"A todos les gusta el viaje pero ninguno se apunta"

Rufián, al bloque de izquierda en el Congreso: O hablamos entre nosotros y nosotras o nos vamos al carajo

Víctor Calvo



Las organizaciones políticas a la izquierda del PSOE quiere frenar por enésima vez el ascenso de la ultraderecha. De nuevo hacen cábalas y encaje de bolillos para crear un frente común de cara a las elecciones generales. No hace mucho el diputado Gabriel Rufián, de ERC, asertivo y atrevido, propuso que las izquierdas de todo el Estado deberían unirse en una sola candidatura si querían contrarrestar el triunfo pronosticado de las derechas.

Entretodos Publica una carta del lector Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web Participa

Consultadas las diversas organizaciones, a todas les parece acertada la idea, pero ninguna se apunta al ofrecimiento del diputado catalán; ni siquiera su propio partido. Me temo que todas seguirán mirándose el ombligo y se olvidarán de hacer un ejercicio de humildad y responsabilidad colectiva.