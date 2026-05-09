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"Como futuro científico, me preocupa el porvenir del Zoo de Barcelona"

Render del nuevo acceso al parque de la Ciutadella desde la calle Wellington

Render del nuevo acceso al parque de la Ciutadella desde la calle Wellington / BSM

Eneko Gallego

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Tengo 14 años y mi sueño es ser zoólogo y trabajar en el Zoo de Barcelona. No es solo una afición; es mi vocación. Por eso, me resulta imposible quedarme callado ante el proyecto de abrir un vial que conectará la calle Wellington con la Ciutadella atravesando el recinto. Como futuro científico, me pregunto: ¿de qué nos sirve hablar de sostenibilidad si luego priorizamos el paso de peatones sobre el bienestar animal?

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Los animales del Zoo necesitan tranquilidad, no convertirse en un lugar de paso ruidoso para ganar unos minutos de trayecto. Además, el plan de trasplantar árboles centenarios es un error grave. Un árbol de 100 años no es un mueble que se pueda mover sin riesgo; es un ecosistema vivo que nuestra ciudad no se puede permitir perder en plena crisis climática. El cemento no da oxígeno, ni sombra, ni refugio.

Me preocupa el zoo que me encontraré cuando termine mis estudios. ¿Será un referente mundial en conservación o un parque fragmentado y sin alma? El daño que pueden causar todavía estamos a tiempo de pararlo, pero hace falta que el ayuntamiento escuche a la generación que tendrá que vivir en la ciudad que ellos están diseñando hoy. No sacrifiquen nuestro futuro por una calle de hormigón.

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