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"En Madrid no hablan del futbolista Pol Fortuny porque es catalán"
Thiago Pitarch, durante el Celta-Real Madrid. / Lavandeira Jr / EFE
Juan de la Cruz
Hace mucho tiempo que sigo la evolución de la cantera del Real Madrid, y veo la más pura realidad de como pueden dejar de lado a un auténtico jugadorazo tan solo por ser catalán. Hablo, concretamente, de Pol Fortuny, una joya catalana dentro de la fábrica de la cual ni se habla, posiblemente por ser catalán.
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A la prensa madrileña se les llena la boca con los Pitarch y compañía pero, ¿de verdad no se han fijado en la perla catalana que está tirando la puerta abajo desde hace años en la fabrica blanca? Por favor, dirigentes del Real Madrid, no hagan la vista gorda con este pedazo de jugador.
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