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"El fútbol de ahora se vive de otra manera"
Seguidores del Barça miran un partido en un bar. / Elisenda Pons
José Antonio Moreno
Hubo un tiempo en que el fútbol era, sobre todo, un lugar de encuentro. No hacía falta mucho: un partido, una televisión encendida o un bar lleno. Durante 90 minutos, las diferencias parecían menos importantes. Hoy, el fútbol sigue estando presente, pero se vive de otra manera. Se ha vuelto más difícil seguirlo, más fragmentado, más condicionado por horarios y plataformas que no todos pueden permitirse. Poco a poco, aquello que era cotidiano empieza a alejarse.
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Y, sin embargo, seguimos hablando de fútbol. En el trabajo, en casa, en la calle. Quizá porque en una sociedad cada vez más individual, sigue siendo uno de los pocos espacios donde coincidimos sin esfuerzo. Por eso llama la atención que ese punto de encuentro se esté reduciendo. Cuando algo que era de todos empieza a dejar de serlo, no solo cambia el deporte. Cambia también la forma en que nos relacionamos.
Tal vez no se trata de mirar atrás con nostalgia sino de preguntarnos qué queremos conservar. Porque, en el fondo, el fútbol nunca fue solo un juego.
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