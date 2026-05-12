"El fútbol ya no es para sus aficionados"

La afición del CE Europa animando al equipo durante un partido en el Nou Sardenya / CE Europa

Antonio Caravaca



Cada vez resulta más evidente que el fútbol profesional español se organiza pensando más en las televisiones y en los derechos audiovisuales que en los aficionados de a pie. Partidos a horas imposibles entre semana, cambios constantes de horario y precios abusivos de las plataformas (que fácilmente superan los 150 euros mensuales) están provocando que seguir a un equipo sea un lujo inaccesible para la mayoría.

Entretodos Publica una carta del lector Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web Participa

Mientras se persigue el negocio televisivo, se margina al aficionado real. Clubes como el CE Europa y la UE Sant Andreu representan lo mejor de este deporte: arraigo, identidad y gente que llena el campo cada domingo sin necesidad de pagar suscripciones millonarias.

Es paradójico que se premie tanto el modelo televisivo mientras se aleja al público de los estadios. Si los horarios y los precios siguen esta deriva se acabará matando la pasión real del fútbol. Es urgente recuperar este deporte para quien realmente lo sostiene: la afición.