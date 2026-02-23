.com .cat
ENTRE TODOS
Envía tu carta Envíanos tu denuncia Comparte tus imágenes

El debate

Publica una carta del lector

Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.

"Funicular de Vallvidrera: servei públic o d’ús turístic?"

Funicular de Vallvidrera

Funicular de Vallvidrera / FGC

Matteo Corada

0 Comentarios

L’accés a Vallvidrera pel funicular porta temps sent un problema per a la mobilitat dels que hi vivim o hi anem sovint. Aquest funicular és la principal connexió entre el barri i la resta de la ciutat i la gent l’utilitza diàriament per anar a estudiar o treballar. El problema ve sobretot en època de bon temps, quan es formen masses de gent i aglomeracions de turistes, els quals el fan servir per pujar al mirador del Tibidado i així no pagar el bitllet de la Cuca de Llum (el funicular paral·lel pensat per l’accés al parc temàtic) a diferència del funicular de Vallvidrera, que està dins del sistema de tranport integrat.

Entretodos

Publica una carta del lector

Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web

Aquestes aglomeracions provoquen que els veïns de Vallvidrera hagin de suportar cues interminables i vagons plens. A més, quan hi ha avaries o aturades de manteniment, el servei queda tallat i la mobilitat empitjora. Cal buscar solucions per a un transport més fiable i per al barri.

Iniciar sesión 0 Comentarios
cargando

Participaciones de loslectores

Cargar más

Másdebates

  1. Repostería Noelia, propietaria de una pastelería: "Pasé de tener una pastelería con 15 trabajadores a trabajar yo sola"
  2. Integrada en el día a día La IA cambia las reglas del juego en la universidad: "Los estudiantes aprenden con ChatGPT, no a pesar de él"
  3. Pensiones exentas del IRPF La Justicia anula una deuda de 48.956,59 euros a dos jubilados por recibir pensiones exentas del IRPF
  4. Frontera catalana Francia devuelve a Portbou hasta 150 personas al mes y agrava el sinhogarismo en el municipio
  5. Sábado 21 de febrero 2026 Audiencias TV ayer: 'El 47' triunfa en su estreno en abierto, 'Atrapa un millón' se recupera y 'Got Talent' sigue bajando