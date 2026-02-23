"Funicular de Vallvidrera: servei públic o d’ús turístic?"

"¿Qué inversión y compromiso real estamos dispuestos a asumir como sociedad?"
Víctor Nieto San Sebastián de Los Reyes (Madrid)
Funicular de Vallvidrera / FGC
Matteo Corada
L’accés a Vallvidrera pel funicular porta temps sent un problema per a la mobilitat dels que hi vivim o hi anem sovint. Aquest funicular és la principal connexió entre el barri i la resta de la ciutat i la gent l’utilitza diàriament per anar a estudiar o treballar. El problema ve sobretot en època de bon temps, quan es formen masses de gent i aglomeracions de turistes, els quals el fan servir per pujar al mirador del Tibidado i així no pagar el bitllet de la Cuca de Llum (el funicular paral·lel pensat per l’accés al parc temàtic) a diferència del funicular de Vallvidrera, que està dins del sistema de tranport integrat.
Aquestes aglomeracions provoquen que els veïns de Vallvidrera hagin de suportar cues interminables i vagons plens. A més, quan hi ha avaries o aturades de manteniment, el servei queda tallat i la mobilitat empitjora. Cal buscar solucions per a un transport més fiable i per al barri.
