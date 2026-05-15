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"En el funeral de Jerónimo y Germán"

Huelva despide a los dos guardias civiles que fallecieron durante la persecución de una narcolancha

Huelva despide a los dos guardias civiles que fallecieron durante la persecución de una narcolancha / PI STUDIO

Victoriano Sánchez

Victoriano Sánchez

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El pasado 8 de marzo, a media mañana, el radar del servicio marítimo de la Guardia Civil captó la actividad de una embarcación con cuatro motores y unos 14 metros de eslora. Cuatro guardias civiles salieron al mar en busca de la narcolancha. Iban en la patrullera Río Antas y en una lancha semirrígida. La actuación policial acabó con dos agentes fallecidos y otros dos gravemente heridos.

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El caso ha tenido un gran impacto porque recuerda al episodio de Barbate de 2024, donde otra narcolancha mató a otros dos guardias civiles. Desde asociaciones profesionales y sindicatos policiales se volvió a reclamar más medios, mejores embarcaciones y que la Guardia Civil y la Policía Nacional sean reconocidas oficialmente como profesiones de riesgo, tal y como ya ocurre con los Mossos d'Esquadra y la Ertzaintza.

En el funeral de Jerónimo J. M. y Germán P. G. se notó la ausencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, algo difícil de entender. Ante las elecciones de este domingo en Andalucía, Marlaska no podía permitirse transmitir una muestra de rechazo o distanciamiento frente a las reivindicaciones de este cuerpo policial, que llevan años planteándose y que, tras nuevas tragedias, vuelven a evidenciar la necesidad de actuar.

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