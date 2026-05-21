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"La función social de los bares es anterior a las redes sociales"

Charla en una edición anterior de Pint of Science.

Charla en una edición anterior de Pint of Science. / MARC MARTI FONT

Javier González

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Antes de las redes sociales estaba el bar. Una barra puede convertirse en oficina de empleo, consulta improvisada, confesionario laico y refugio contra la soledad. Allí se desayuna leyendo el periódico, se arregla el mundo entre cafés y se celebran pequeñas victorias cotidianas alrededor de una tapa y una cerveza. En las grandes ciudades, su función social a veces se diluye entre la prisa y las franquicias, pero en muchos pueblos el bar sigue siendo el último punto de encuentro.

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Por eso, cuando cierra el único bar de una localidad, no desaparece solo un negocio: se apaga una manera de vivir en comunidad. 'Pint of Science' es un festival internacional que lleva a investigadores punteros a hablar de ciencia directamente en bares, en un ambiente accesible para todos. Nació en Londres en 2013 y se celebra cada mes de mayo de forma simultánea en ciudades de todo el mundo.

En España lo organiza una asociación sin ánimo de lucro gestionada íntegramente por voluntarios. Si se lo ha perdido, no lo dude para el año que viene. Bien vale una ronda.

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