"Lo de la prioridad nacional no es un eslogan de Vox sino una realidad"

Obreros de la construcción trabajando en un edificio.

Enrique López de Turiso



Ahora resulta que a las niñas ya nos les gusta ser princesas. Ni a los policías les da por perseguir. Huyen de la calle como gatos escaldados. Tampoco los médicos quieren integrar la medicina de familia. Quienes pueden se decantan por la comodidad de las especialidades y la pasta. Pero es que los militares no quieren las unidades ni en pintura.

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Los maestros hacen cambalaches por huir de los alumnos y nuestros jóvenes no quieren saber nada del mundo de la construcción, ni del sector agrícola, ni de trabajar en la hostelería, ni del reparto de mercancías, ni de ser soldados rasos, ni de la medicina general; tampoco del servicio doméstico y del cuidado de las personas mayores.

Hay sectores clave en los que la mano de obra está ya casi en manos del 23 % de inmigrantes que representan nuestra fuerza laboral. Lo de la prioridad nacional no es un eslogan de Vox. Es una realidad creciente en España. Sencillamente porque no queremos tener hijos, y los pocos que nos alcanzan se decantan por lo conveniente. Esa es la real prioridad, sin que hagan falta lemas de campaña. La que se deriva de los diferentes entornos socioeconómicos, en los que unos eligen, y otros van a donde les llega.