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"Fuera del margen"
Se estanca la reducción de la pobreza, que alcanza a 12,6 millones de personas en España
Karina Rincón Fernández
En Venezuela, yo sería una "pata en el suelo" refinada. Sí, aquí soy una pata en el suelo enmascarada porque, claro, España es un país de primer mundo, donde no puede haber pobreza del tipo que hay en un barrio venezolano. Pero sí, también hay gente pata en el suelo como yo, que tiene zapatillas rotas, pijamas bonitos que compró hace 15 años y que, aunque roídos por el tiempo, no tiro porque me dicen "qué tiempos aquellos".
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Soy la que descubrió que no era necesario comer tanta carne de res cuando se dio cuenta de que ya no podía comprarla. Gracias a eso y al amor por los animales, me hice vegetariana. Yo soy una "pata en el suelo", una marginal, como se dice en mi tierra.
Y sí, marginal, no solo sin dinero ni trabajo a los 56 años, sino porque esta estructura social me ha ido arrastrando fuera del margen del libro, ni siquiera me ha dejado como una nota a pie de página.
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