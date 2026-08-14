"Ante el dolor no existen fronteras"

Fachada del Hospital Vall dHebron de Barcelona, donde permanece ingresado el bebé y donde trabajaba la madre como enfermera. / David Zorrakino - Europa Press

Rafael Jiménez



Hace unos días, una joven ciudadana ucraniana de 29 años llegó a Barcelona huyendo de la guerra y del cáncer junto a su marido y su hijo pequeño. Su estado de salud era extremadamente grave y tuvo que ser hospitalizada de urgencia en el Hospital de la Vall d´Hebron. Desde el CREADE del Ministerio de Inclusión se coordinó de inmediato la actuación con Cruz Roja y la Policía Nacional.

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En pocas horas se activó el protocolo para que pudiera recibir la protección temporal. Al no poder desplazarse por su estado, la Policía Nacional decidió acudir al Hospital de la Vall d´Hebron para realizar allí todos los trámites. Esta mañana hemos sabido que, tristemente, ha fallecido antes de que pudiéramos llegar a tiempo.

Nuestros impuestos sirven también para que, ante una situación extrema, nadie quede abandonado por su condición o por su origen. Quiero reconocer el trabajo silencioso de Cruz Roja, del CREADE del Ministerio de Inclusión y la Vall d´Hebron, y déjenme también hacerlo, de la Policía Nacional.

Todos hicimos lo que debíamos hacer: trabajar coordinadamente. La calidad de una sociedad también se mide por cómo responde cuando alguien vulnerable necesita nuestra ayuda. No llegamos a tiempo. Pero estuvimos allí y eso merece ser contado.