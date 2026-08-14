Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.
"Ante el dolor no existen fronteras"
Fachada del Hospital Vall dHebron de Barcelona, donde permanece ingresado el bebé y donde trabajaba la madre como enfermera. / David Zorrakino - Europa Press
Rafael Jiménez
Hace unos días, una joven ciudadana ucraniana de 29 años llegó a Barcelona huyendo de la guerra y del cáncer junto a su marido y su hijo pequeño. Su estado de salud era extremadamente grave y tuvo que ser hospitalizada de urgencia en el Hospital de la Vall d´Hebron. Desde el CREADE del Ministerio de Inclusión se coordinó de inmediato la actuación con Cruz Roja y la Policía Nacional.
Entretodos
Publica una carta del lector
Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web
En pocas horas se activó el protocolo para que pudiera recibir la protección temporal. Al no poder desplazarse por su estado, la Policía Nacional decidió acudir al Hospital de la Vall d´Hebron para realizar allí todos los trámites. Esta mañana hemos sabido que, tristemente, ha fallecido antes de que pudiéramos llegar a tiempo.
Nuestros impuestos sirven también para que, ante una situación extrema, nadie quede abandonado por su condición o por su origen. Quiero reconocer el trabajo silencioso de Cruz Roja, del CREADE del Ministerio de Inclusión y la Vall d´Hebron, y déjenme también hacerlo, de la Policía Nacional.
Todos hicimos lo que debíamos hacer: trabajar coordinadamente. La calidad de una sociedad también se mide por cómo responde cuando alguien vulnerable necesita nuestra ayuda. No llegamos a tiempo. Pero estuvimos allí y eso merece ser contado.
Participaciones de loslectores
"Los centros de menores no son el lugar adecuado para los niños llegados a Ceuta"
Carmen Gil La Línea de la Concepcion (Cádiz)
"Un Estado laico debe mantener una frontera entre fe y poder público"
José María Puyol Estella-Lizarra (Navarra)
Másdebates
Fenómeno histórico
El debate
- SECTOR INMOBILIARIO CaixaBank detecta la mayor subida desde la pandemia en los nuevos contratos de alquiler
- Audiencia el viernes Felipe VI se reúne en el Vaticano con León XIV antes de su viaje a España tras 15 años sin visita papal
- Prestaciones por desempleo, al detalle El SEPE fija condiciones sobre las cotizaciones para poder cobrar 4 meses de paro por cada año trabajado
- Últimos días Adif vacía el párking y valla el perímetro para el derribo inminente de la antigua estación centenaria de la Sagrera
- 110 millones tras el accidente de Gelida Adif dedica al mantenimiento de Rodalies el mismo dinero en dos meses que en los últimos seis años
- Aprender a educar Javier de Haro, psicólogo experto en educación: "Seis señales de alarma que tu hijo tiene que conocer para socializar con otros niños, y cuanto antes las aprenda mejor"
- Formación Josep Maria Godoy, educador: "El 80% del trabajo de un maestro en el aula es motivar al alumno"
- FÚTBOL Mourinho estrenará a Diomande y a todos los fichajes de Florentino en Alemania
- CONSEJOS Siete trucos para ahorrar dinero al viajar en coche este agosto
- Tragedia Terremoto en Colombia, en directo | Colombia suma 281 muertos tras el terremoto mientras la emergencia humanitaria persiste