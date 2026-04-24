"A mi padre, Francisco Sert"

Francisco de Sert, conde de Sert, en una imagen tomada en 2004 en su domicilio. / Albert Bertran

Genara Sert



Mi padre era un sentimental profundamente nostálgico, que vivió la vida intensamente y disfrutó de cada instante hasta el final. Vital y visceral, sus emociones apenas disimuladas, ejercía como cabeza de familia con un instinto protector, aire severo además de ternura y grandes dosis de humor. A veces me costaba distinguir entre lo auténtico y lo impostado de su persona. Pero de lo que no cabe la menor duda es de que quería con locura a su mujer y a sus hijos.

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Como hija me he sentido siempre muy querida, algo de lo que me reconozco afortunada. Culto y refinado hasta el extremo, mi padre era un amante de los libros y la lectura y por supuesto de la literatura, diría incluso que de las palabras y poseía un registro riquísimo y un dominio absoluto de la lengua, que me transmitió desde pequeña.

Apasionado con la historia universal, seguramente heredada de su padre, mi abuelo Antonio, me contagió su curiosidad sin límites, o quizás inconscientemente la practicaba para captar su atención y poder mantener largas conversaciones con él. Su fervor por la política no disminuyó con el tiempo, pues estaba pendiente y seguía día a día su actualidad y devenir. Obsesionado por la elegancia en el vestir y los buenos modales en la mesa, era inflexible y muy exigente, seguramente demasiado.

Le encantaba comer bien, y saboreaba como nadie los momentos alrededor de un delicioso arroz que Paco, mi hermano, preparaba puntualmente con devoción y gran esmero en los almuerzos familiares y con amigos.

Quiero agradececer a mi padre ese amor infinito que me ha regalado, que iba acompañado de mucha exigencia, y esa inmensa capacidad de disfrutar de la vida y del presente. Que me haya transmitido su pasión por la historia, la literatura, la gastromía, el arte, la música e incluso la naturaleza y, sobre todo, a valorar la belleza del mundo que nos rodea. Supongo que se podría decir que se consideraba un esteta.

También le quiero agradecer que me haya enseñado la importancia de preservar y difundir el legado cultural de la familia, algo que ha desempeñado impecablemente junto a mi madre, así como que me haya contado, aderezado con muchas anécdotas, la historia y orígenes de nuestra familia, lo que ha moldeado en cierta medida mi carácter y forma de pensar.

Recuerdo especialmente con cariño cómo me vino a recibir al aeropuerto con un gran ramo de rosas blancas después de mi estancia de un año en EEUU y cómo yo adolescente le saludé cabizbaja, pues hubiera querido alargar la estancia; los viajes en coche los fines de semana de niña a Taradell escuchando a todo volumen 'La Pastoral' de Beethoven, que le encantaba; y cómo disfrutaba recitándome para que aprendiera de memoria un poema de Manuel Machado, que no recitaré.

Como nos reveló Paco con acierto hace unos días, no es una despedida de nuestro padre, porque lo llevamos dentro de nosotros en nuestro corazón. Siempre.