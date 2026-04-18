"No crec que fotografiar la cara amagada de la Lluna hagi de ser una prioritat"
Impresionantes imágenes de la misión Artemis y la cara oculta de la Luna / NASA
Joan Masdemont
Tots els diaris i informatius han presentat el fet de fotografiar la cara amagada de la Lluna com una gran conquesta i jo em pregunto què ha suposat aquest fet, apart de la espectacularitat, en la solució dels greus problemes que veiem i vivim, dia a dia, en les cares ben visibles del nostre planeta. Res de res.
En la meva llista de prioritats respecte a les coses que s’haurien d’aconseguir i solucionar, aquesta anada a la Lluna ni tan sols hi figuraria. No més guerres ni misèria, i així podria continuar amb una llarga llista. I, sobretot, que l’home sigui cada dia menys llop per l’home. Aquests fets sí que són realment importants, més pa i menys circ.
