"No crec que fotografiar la cara amagada de la Lluna hagi de ser una prioritat"

Impresionantes imágenes de la misión Artemis y la cara oculta de la Luna / NASA

Joan Masdemont

Tots els diaris i informatius han presentat el fet de fotografiar la cara amagada de la Lluna com una gran conquesta i jo em pregunto què ha suposat aquest fet, apart de la espectacularitat, en la solució dels greus problemes que veiem i vivim, dia a dia, en les cares ben visibles del nostre planeta. Res de res.

En la meva llista de prioritats respecte a les coses que s’haurien d’aconseguir i solucionar, aquesta anada a la Lluna ni tan sols hi figuraria. No més guerres ni misèria, i així podria continuar amb una llarga llista. I, sobretot, que l’home sigui cada dia menys llop per l’home. Aquests fets sí que són realment importants, més pa i menys circ.

  1. SECTOR INMOBILIARIO CaixaBank detecta la mayor subida desde la pandemia en los nuevos contratos de alquiler
  2. Audiencia el viernes Felipe VI se reúne en el Vaticano con León XIV antes de su viaje a España tras 15 años sin visita papal
  3. Prestaciones por desempleo, al detalle El SEPE fija condiciones sobre las cotizaciones para poder cobrar 4 meses de paro por cada año trabajado
  4. Últimos días Adif vacía el párking y valla el perímetro para el derribo inminente de la antigua estación centenaria de la Sagrera
  5. 110 millones tras el accidente de Gelida Adif dedica al mantenimiento de Rodalies el mismo dinero en dos meses que en los últimos seis años