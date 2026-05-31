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"Los ciudadanos somos los únicos que podemos forzar la convocatoria electoral"

El hemiciclo del Congreso de los Diputados. / EFE

El hemiciclo del Congreso de los Diputados. / EFE

Salustiano García

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Nuestro país está inmerso en una tormenta de corrupción en la cual los partidos políticos están paralizados sin encontrar una salida. Los ciudadanos somos los que tenemos el poder y la decisión de presionar y forzar a tomar una decisión que saque al país de esta crisis que, por fuerza mayor, tiene que desembocar en elecciones generales.

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La única manera de presionar a este gobierno es efectuar manifestaciones por todo el país, hasta que el presidente Sánchez se vea forzado a convocar elecciones generales, tal y como esta el panorama somos los únicos que debemos y podemos encontrar una solución para conseguir un país estable y con ilusión de futuro.

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