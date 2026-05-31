"Los ciudadanos somos los únicos que podemos forzar la convocatoria electoral"

El hemiciclo del Congreso de los Diputados. / EFE

Salustiano García



Nuestro país está inmerso en una tormenta de corrupción en la cual los partidos políticos están paralizados sin encontrar una salida. Los ciudadanos somos los que tenemos el poder y la decisión de presionar y forzar a tomar una decisión que saque al país de esta crisis que, por fuerza mayor, tiene que desembocar en elecciones generales.

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La única manera de presionar a este gobierno es efectuar manifestaciones por todo el país, hasta que el presidente Sánchez se vea forzado a convocar elecciones generales, tal y como esta el panorama somos los únicos que debemos y podemos encontrar una solución para conseguir un país estable y con ilusión de futuro.