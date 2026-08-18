"La diferencia reside en el punto de vista"

Vista hacia el oeste desde el Pretori de Tarragona, en dirección a las montañas del Camp, desde donde se podrá ver bien el eclipse solar total del 12 de agosto. / J. Borrachero / Ayuntamiento de Tarragona

Josep Maria Copa Gondolbeu



Si tomamos a una persona con ideología de derechas y otra con ideología de izquierdas y les preguntamos qué es lo que piensan sobre cómo deberían ser las cosas, la respuesta básica sería la misma: lo mejor posible tanto para ellos como para sus familias y allegados, ya sea en cuestiones relacionadas con la educación, la salud o la economía.

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La diferencia pues no reside en el fondo, sino en el punto de vista desde el que se juzga la circunstancia a resolver. Un punto de vista generado por informaciones y experiencias subjetivas que consolidan pensamientos y posicionamientos acerca de distintos hechos. Sin embargo, un punto de vista es solo una perspectiva de la realidad y no garantiza ni mucho menos el acierto.

Todos somos conscientes de que nadie puede tener la razón en todo y a cada instante, porque la vida a diario nos da sobradas lecciones de ello. Nadie está libre del error, ni de una equivocada interpretación, ya sea por descuido o falta de información. Si sabemos que no existe la infalibilidad, ¿por qué adjudicarla a los representantes de una perspectiva política?

Políticamente, tener en cuenta un solo punto de vista implica no solo confrontación social, sino la aplicación o no aplicación de medidas que podrían mejorar la vida de la población en su conjunto, con la triste ironía que más tarde o más temprano, algunas de las medidas en cuestión son llevadas a término y aceptadas como buenas, algo que ha ido sucediendo a lo largo de la historia, tanto de mano de partidos de izquierda como de derecha.

Los factores esenciales que impiden trabajar conjuntamente en objetivos compartidos son la influencia que ejerce sobre nosotros la información asimilada y las limitaciones que nos traslada nuestra propia cultura. El hecho de interiorizar que las cosas deben ser de un determinado modo alineado con nuestro punto de vista adquirido, es el principal obstáculo para aunar conocimientos y esfuerzos a fin de lograr mejoras sociales auténticas y efectivas.