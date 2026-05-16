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"Florentino, el rey desnudo"
Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, durante la rueda de prensa.
Dani Requena
Acabo de ver la rueda de prensa de Florentino Pérez y no salgo de mi asombro. Uno de los hombres más poderosos de España ha protagonizado una rueda de prensa esperpéntica, con un discurso deslavazado, confuso, repetitivo, alérgico a la autocrítica e incluso vergonzoso, como el par de comentarios machistas dirigidos a mujeres periodistas.
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¿Este señor no tiene asesores que le preparen un encuentro con los medios? No olvidemos que es el presidente de una multinacional como ACS, además, es la máxima representación del Real Madrid, que se supone que es una de las máximas potencias futbolísticas del planeta.
Esta escena me ha recordado poderosamente al cuento del rey desnudo: aquel en el que, por no contradecirle, nadie le decía la verdad. Supongo que, cuando se alcanzan ciertas cotas de poder, ya nadie se atreve a decirte las verdades a la cara.
Es curioso comprobar cómo, por mucho que pasen los años, el fútbol sigue creando personajes estrambóticos: Lopera, Gil y Gil, Núñez… presidentes con míticas comparecencias en los medios, entre lo cómico y lo penoso, con un punto surrealista. Nunca hubiese pensado que a ese selecto club se uniría Florentino Pérez por la puerta grande.
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