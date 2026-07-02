"Fiebre por los 'stickers' del Mundial de fútbol"

Una persona muestra paquetes de cromos y el álbum del Mundial 2026 / Federico Gutierrez / EFE

Ricardo Gimeno



Hay una locura generalizada con los 'stickers' (ahora ya no son ni cromos), a todo se le ponen palabras en inglés, algo demasiado común en nuestro país. No podemos hablar en catalán, vasco, gallego o en otra lengua de nuestro país porque no se nos entiende, pero en cambio no paramos de meter palabrejas inglesas malsonantes en nuestro vocabulario diario.

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Pues eso, tenemos todos, grandes y pequeños, la fiebre de los cromos del Mundial de fútbol, y en el álbum hay un apartado para unos cromos (permítanme que lo diga en nuestro idioma) que no existen. No existen, ¿por qué? Pues porque mientras en algunas ciudades Coca Cola ha puesto a la venta en los supermercados y otros sitios las distintas botellas en las que hay una colección de 12 o 14 cromos del Mundial para el álbum, aquí en Barcelona no aparecen por ningún sitio -o son muy escasos- y así es casi imposible acabar la colección.

Me parece una vergüenza por parte una marca tan conocida y prestigiosa como esa. Se llenan la boca con anuncios millonarios como uno de los patrocinadores del Mundial de fútbol, pero luego en muchos sitios de España ni aparecen las dichosas botellitas (las hay de tres tipos, creo) y en algunas ponen en las etiquetas los colores del Mundial, pero detrás no hay ningún cromo.

Otro engaño, y caes en la trampa como yo y otros miles de personas. Menuda tomadura de pelo, la cuestión es sacarte el dinero pero sin darte lo que quieres o esperas. Estamos en el país de las mentiras y engaños.