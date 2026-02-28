"Han d'estar els Ferrocarrils en mans d'un sindicat minoritari?"

Los estudiantes se acumulan en un tren de FGC ante la huelga de maquinistas. / Edu Gil

Jordi Arraut



Anava just de temps i vaig decidir que agafaria el metro i baixaria a l'estació d' El Putxet" (L7) dels Ferrocarrils de la Generalitat. Però en veure els monitors de l'estació de Provença em vaig adonar que el temps d'espera previst per a l' L7 no estava indicat. Llavors vaig llegir que un sindicat minoritari (sic) -la precisió i existència de l'adjectiu em va cridar l'atenció-, havia decidit fer vaga.

Entretodos Publica una carta del lector Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web Participa

L'andana estava de gom a gom -s'hi aturen també els trens del Vallès-; la professora que m' esperava es va conformar a rebre menys del previst, i tot i així devia arribar tard a l' alumne següent. I no parlem de la desgraciada passatgera que, en haver de concentrar-se en obrir pas li va reliiscar el mòbil a sota, a la via. O la senyora del cotxet, que no va poder entrar amb la seva criatura.

Qui és que tolera aixó i no defensa a qui té el deure de defensar?