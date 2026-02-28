Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.
"Han d'estar els Ferrocarrils en mans d'un sindicat minoritari?"
Los estudiantes se acumulan en un tren de FGC ante la huelga de maquinistas. / Edu Gil
Jordi Arraut
Anava just de temps i vaig decidir que agafaria el metro i baixaria a l'estació d' El Putxet" (L7) dels Ferrocarrils de la Generalitat. Però en veure els monitors de l'estació de Provença em vaig adonar que el temps d'espera previst per a l' L7 no estava indicat. Llavors vaig llegir que un sindicat minoritari (sic) -la precisió i existència de l'adjectiu em va cridar l'atenció-, havia decidit fer vaga.
L'andana estava de gom a gom -s'hi aturen també els trens del Vallès-; la professora que m' esperava es va conformar a rebre menys del previst, i tot i així devia arribar tard a l' alumne següent. I no parlem de la desgraciada passatgera que, en haver de concentrar-se en obrir pas li va reliiscar el mòbil a sota, a la via. O la senyora del cotxet, que no va poder entrar amb la seva criatura.
Qui és que tolera aixó i no defensa a qui té el deure de defensar?
"Es bueno que el ciudadano conozca los casos de abusos y corrupción política"
Josep Aran Cerdanyola del Vallès
