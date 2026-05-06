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"Hay festivales que parecen destinados solo a los que tienen la cartera llena"
BARCELONA 20/06/2025 Icult. Publico sufriendo el calor en el Share Festival. Segunda jornada del Share Festival en el Parc del Fòrum. FOTO de ZOWY VOETEN / Zowy Voeten / EPC
Daniel González
Este año me hacía especial ilusión poder ir al Share Festival de Barcelona , pero después de haber entrado a la página web y ver los precios se me han quitado las ganas de golpe. Noventa euros por el abono general, que es el más económico, me parece un precio bastante elevado. Y lo peor no es solo el precio de la entrada, sino la sensación de que incluso dentro del festival hay "clases".
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Hoy en día, parece que si no puedes pagar el extra de las zonas VIP o los reservados, tienes que ver a tus artistas favoritos desde la otra punta del recinto. Al final, lo que debería ser una experiencia única de las que se viven pocas veces a lo largo de la vida se acaba convirtiendo en un evento exclusivo para quien tenga la cartera llena. Es una pena que festivales que invierten tanto en darse a conocer, lo desperdicien subiendo tanto los precios.
¿De verdad creen que vale la pena pagar ese dineral para acabar viendo el concierto desde el fondo, como si estuvieras en el salón de tu casa?
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