"Hoy no siento ganas de festejar el Orgullo"

El Pride en Barcelona este sábado

Agostina Grillo



Siempre por estas fechas, en los meses de junio y julio, se celebra el Orgullo LGTBI. Suele ser una fecha linda para mí: importante, movilizadora. Siempre he tenido ganas de celebrar, de sentirme en comunidad, aunque sea por un rato. Pero hoy me siento distinta. No me siento lista para celebrar. Siento que se ha desvirtuado tanto la lucha colectiva. Siento que se le ha quitado tanto el foco a lo que de verdad importa. Que hemos retrocedido tanto como sociedad, cada día un poco más.

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Y entonces pienso que todavía hay veces que miro de reojo cuando te beso; que siento una ansiedad imperceptible, pero casi incontrolable, cuando vamos de la mano por la calle. Que la película que vimos el otro día también me hizo reflexionar y notar que te llamo "mi pareja" aunque estemos casadas, como si existiera una categoría distinta, un rango diferente al de un matrimonio heterosexual.

¡Y me arrepiento tanto de todo eso! Pero es que, a veces, me canso de ser "valiente", de explicar, de confrontar, de tener que hacernos hueco en cada espacio que habitamos. A veces me agota el mundo. Y aun siendo consciente de todos mis privilegios, me da mucha tristeza que todavía haya quienes piensen que está todo ganado y que ya no queda nada por lo que luchar.

Siento mucha pena e impotencia al ver a tantas personas incapaces de sentir el dolor del otrX, de ponerse en su lugar, aunque sea por un segundo. No siento ganas de festejar el Orgullo, aunque me siento orgullosa cada día de todXs nosotrXs, de vos, de mí; de nosotras. Quiero marchar, sí. Y gritar, y llorar, porque los tiempos se están volviendo más oscuros y porque siento miedo. Pero eso también me empodera. Te agarro la mano más fuerte que nunca y no la suelto. Y que miren. Y que hablen.

Acá estoy. Estaré. Y estaremos, le pese a quien le pese.