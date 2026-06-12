"No entiendo este fervor con el Papa León XIV si ya casi nadie va a la iglesia"

Vigilia del Papa León XIV en el Estadio Olímpico Lluís Companys. / PIM

Gloria Prieto



Independientemente de lo que creamos, hay quien está en una secta, en un grupo social, en un grupo de recuperación, en una religión impopular, en una religión nueva apenas aparecida, en una comunidad cristiana... Hay una realidad que se puede comprobar con datos y hechos específicos. En Catalunya, la gente que va a la iglesia los domingos es solo el 20%, o sea, de los más de ocho millones de habitantes, solo 640.000 van a la iglesia.

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El 90% de los matrimonios son civiles o parejas de hecho, o sea, uno de cada 10 matrimonios se celebra por la iglesia. Las comuniones y bautizos lucen gracias a la emigración que todavía creen en la iglesia católica. Entonces, ¿qué sentido tiene este fervor con el Papa y Montserrat? Durante el franquismo, la Iglesia católica estuvo del lado del dictador, por tanto, eso creó un rechazo hacia la Iglesia que todavía se mantiene.

No entiendo el fervor de ahora. Solo me queda pensar que las redes sociales, que lo manipulan todo, nos están manipulando para que salgamos a la calle, aguantemos los 35 grados con banderitas amarillas y camisetas naranjas porque el Papa León XIV está aquí.