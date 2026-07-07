"Quizá Felipe González ha perdido el rumbo"

"¿'Scroll' o comercio local?"
Noemí Expósito Barcelona
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Felipe González.
Faustino Martín García
Lo digo desde el convencimiento más socialista: ver a Felipe González mendigar por los foros empresariales o de la derecha mediática me parece patético. Que diga que el presidente Pedro Sánchez tiene que dimitir deja a Felipe como el mejor escudero del PP, porque no se aplicó esa medicina cuando gobernaba y le empezaron a saltar casos (hermano de Alfonso Guerra, caso Filesa, los GAL, Luis Roldán, …). Pero seguro que si se le pregunta dirá que eran tiempos diferentes. Y es cierto: entonces mandaba él en el PSOE y era lo que él decía y ahora en el PSOE ni se le escucha (por suerte). Por el bien de la política, que no haga más el ridículo.
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