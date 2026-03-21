"Demanar perdó amb la boca petita"

MADRID, 16/03/2026.- El Rey Felipe VI visita este lunes la exposición La mitad del mundo. La mujer en el México indígena que se exhibe en el Museo Arqueológico Nacional (MAN), en Madrid. Felipe VI ha asegurado este lunes en Madrid que hubo mucho abuso en la conquista de América y ha asegurado que cuando se estudian y se conocen algunos hechos con el criterio y los valores de hoy en día, obviamente no pueden hacernos sentirnos orgullosos, aunque ha indicado que deben conocerse en su justo contexto. EFE/ José Jiménez Casa De S.M. El Rey SOLO USO EDITORIAL SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO). SOLO USO EDITORIAL SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) / José Jiménez Casa de S.M. el Rey / EFE

Francesc Pibernus



Hi havia una vegada un país de contradiccions, construït a punta de pistola, amb un rei decidit a ser-ho costés el que costés. Per aconseguir-ho, de tant en tant havia d’empassar-se una mica de l’orgull propi d’una dinastia: la borbònica. Sembla un conte, però no ho és. Espanya continua sent un regne perquè així ho va deixar lligat el dictador, evitant qualsevol temptació republicana.

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Des de fa dècades, la dinastia borbònica governa amb un llegat que, per a molts catalans, evoca més recels que no pas estima. El discurs de Felip VI després de l’1-O n’és un record encara viu.Tanmateix, fins i tot els reis es veuen obligats, de vegades, a fer gestos d’humilitat. El malestar per no ser convidat a la presa de possessió de la presidenta mexicana evidencia un conflicte latent: la negativa d’Espanya a reconèixer els excessos de la conquesta d’Amèrica.

Admetre errors històrics no hauria de ser cap humiliació. Però la humilitat i la monarquia rarament caminen plegades. Quan finalment arriba, ho fa amb veu baixa, amb la boca petita. I és que, per tradició, els reis no s’equivoquen, o, si més no, no ho reconeixen mai en veu alta.