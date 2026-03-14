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"Feijóo y el milagro de los panes, los peces y el IVA"
La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 18 de febrero de 2026, en Madrid (España). / Eduardo Parra - Europa Press
Miguel Fernández-Palacios Gordon
Sostiene Feijóo -no sé si por ignorancia o mala fe, en su caso ambas opciones conviven con naturalidad- que hay que bajar el IVA porque "si el combustible sube, el Gobierno recauda más". Lo suelta con ese tono grave de quien acaba de descubrir una conspiración internacional escondida en la manguera del surtidor. Habrá que explicarle al flamante “estadista” que los impuestos no son el botín personal del Gobierno, sino el andamiaje del Estado.
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Con ellos se pagan esas menudencias prescindibles: hospitales, pensiones, colegios e infraestructuras. Bagatelas frente al placer intelectual de soltar un titular populista. Pero la cima del ingenio llega cuando recordamos que, mientras clama por el alivio del ciudadano, su partido -en armoniosa compañía de Vox- votó hace dos semanas contra el decreto que precisamente topaba esa subida. Una estrategia brillante: prender fuego a la casa mientras se pisa la manguera del bombero.
Y un prodigio de gestión: primero bloquea la solución y luego denuncia el problema. Si la perfidia cotizara, Feijóo sería el rey. Aunque no lo es porque no quiere.
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