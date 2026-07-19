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"Lorca se estará removiendo al ver que la ultraderecha entra en el Parlamento andaluz"
Federico García Lorca, fotografiat al costat de la seva mare, Vicenta. A sota, una postal del poeta als seus pares. | FUNDACIÓ FEDERICO GARCÍA LORCA
Lena González
Esta noche, sobre las tablas del Teatre Tívoli, Juan Diego Botto, totalmente poseído por el espíritu lorquiano, ha conseguido llenar mi alma con una actuación a mi parecer magistral. Defendiendo valores tan grandes como la paz, la democracia, la memoria histórica, la igualdad, la cultura, la diversidad... Un Lorca posicionándose con los más débiles, con los mas necesitados; interpelándonos sobre la necesidad de reflexionar, ser valientes ante el abuso, sentir empatia hacia el débil, posicionarse ante las injusticias...
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Un Lorca y un Juan Diego Botto que se desnudan ante el público mostrando su valentía, su compromiso y, al mismo tiempo, su vulnerabilidad y sus miedos. A modo de reflexion: Lorca, artista universal, que regresó a su tierra pensando que allí estaba su refugio, su gente, y solo encontró su despiadada, su cruel muerte. Estará removiendose, donde quiera que esté, viendo como la ultraderecha amenazante entra en el Parlamento andaluz con los votos de sus paisanos y de la mano del PP.
Y el gran Juan Diego Botto, ¿cómo se debe sentir metiéndose literalmente en la piel de alguien con el mismo triste desenlace que su propio padre? Todo ello hace que los que nos sentamos en esas butacas del Teatre Tívoli a impregnarnos de tanto arte, veamos un claro paralelismo entre pasado y presente y salgamos sintiendo lo que es 'Una noche sin luna'.
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