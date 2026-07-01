Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.
"La fe no elimina el dolor, pero le da un sentido que transforma la vida"
Rosalia, en la portada de su disco Lux. / EPC
Màrius Folch
Nunca imaginé que el camino hacia la fe comenzaría precisamente cuando sentía que todo se desmoronaba. La muerte de mi padre dejó un silencio imposible de llenar y me obligó a hacerme preguntas para las que no encontraba respuesta. A ese dolor se sumaron mis propios errores, decisiones que me hicieron comprender que la vida también enseña a través de las caídas.
Entretodos
Publica una carta del lector
Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web
Durante mucho tiempo busqué sentido en muchos lugares, hasta que, de una forma inesperada, las palabras de Rosalía despertaron en mí una sensibilidad distinta, una inquietud espiritual que me llevó a mirar más allá de lo evidente. Ese impulso terminó conduciéndome a Jesucristo. En Él encontré algo que nunca había experimentado: una paz que no dependía de las circunstancias, un amor que no exigía perfección y una esperanza capaz de atravesar incluso el duelo.
Comprendí que creer no significa tener todas las respuestas, sino aprender a confiar cuando no las hay. Hoy sé que mi padre, mis heridas, mis errores y cada paso de mi historia me condujeron, de una manera que entonces no entendía, hasta Dios. Y, aunque sigo aprendiendo cada día, he descubierto que la fe no elimina el dolor, pero sí le da un sentido que transforma la vida.
Participaciones de loslectores
"Da gusto ver al mundo unido en fraternidad"
Hugo Modesto Izurdiaga Ciudad Madero. Buenos Aires, Argentina
"Demanem a l'ajuntament que doni continuïtat al menjador social La Terrasseta"
Raül Romeva President de la Fundació Irla
"¿Orgullosos de qué, exactamente?"
Sergio de Fuente Alcorcón (Madrid)
Másdebates
El debate
- SECTOR INMOBILIARIO CaixaBank detecta la mayor subida desde la pandemia en los nuevos contratos de alquiler
- Audiencia el viernes Felipe VI se reúne en el Vaticano con León XIV antes de su viaje a España tras 15 años sin visita papal
- Prestaciones por desempleo, al detalle El SEPE fija condiciones sobre las cotizaciones para poder cobrar 4 meses de paro por cada año trabajado
- Últimos días Adif vacía el párking y valla el perímetro para el derribo inminente de la antigua estación centenaria de la Sagrera
- 110 millones tras el accidente de Gelida Adif dedica al mantenimiento de Rodalies el mismo dinero en dos meses que en los últimos seis años
- Música Estos son los mejores conciertos de julio en Barcelona
- Manuel Amate, experto en ahorro energético, avisa del error típico con el aire acondicionado: "Nos da algo"
- Parlamento andaluz PP y Vox salvan la prioridad nacional copiando los pactos de otras comunidades y dejan pendiente el Gobierno en Andalucía
- La luna este mes, paso a paso: fechas y horas de todas sus fases en julio 2026
- 1 de julio Llenar el depósito será más caro desde hoy: así sube el precio de la gasolina con la reducción de la ayuda al combustible