"Estic farta d'anar pel carrer amb inseguretat i por"
La calle de Esplugues donde este sábado un hombre ha asesinado a una mujer. / Jordi Otix
Ariadna Vergés
Com a veïna d'Esplugues, escric aquestes línies amb tristesa i molta ràbia. Despertar-se amb la notícia que han detingut un home per haver matat una dona al nostre poble és un cop molt fort. Però el que més m'atabala és la sensació que cada vegada fa més por sortir al carrer.
Ja no parlem de tenir precaució quan tornes sola a casa de nit, parlem que la violència passa a qualsevol hora del dia i a plena llum. Com a dona i com a veïna estic farta de viure amb aquesta inseguretat constant, mirant enrere o patint per si ens passarà alguna cosa pel sol fet de ser dones. No ens podem acostumar a aquestes notícies ni podem permetre que Esplugues es converteixi en un lloc on tinguem por de viure.
Demano solucions reals i més protecció ja. Volem caminar tranquil·les pels nostres carrers sense haver de témer per la nostra vida.
