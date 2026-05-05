.com .cat
ENTRE TODOS
Envía tu carta Envíanos tu denuncia Comparte tus imágenes

El debate

Publica una carta del lector

Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.

"Estic farta d'anar pel carrer amb inseguretat i por"

La calle de Esplugues donde este sábado un hombre ha asesinado a una mujer.

La calle de Esplugues donde este sábado un hombre ha asesinado a una mujer. / Jordi Otix

Ariadna Vergés

0 Comentarios

Com a veïna d'Esplugues, escric aquestes línies amb tristesa i molta ràbia. Despertar-se amb la notícia que han detingut un home per haver matat una dona al nostre poble és un cop molt fort. Però el que més m'atabala és la sensació que cada vegada fa més por sortir al carrer.

Entretodos

Publica una carta del lector

Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web

Ja no parlem de tenir precaució quan tornes sola a casa de nit, parlem que la violència passa a qualsevol hora del dia i a plena llum. Com a dona i com a veïna estic farta de viure amb aquesta inseguretat constant, mirant enrere o patint per si ens passarà alguna cosa pel sol fet de ser dones. No ens podem acostumar a aquestes notícies ni podem permetre que Esplugues es converteixi en un lloc on tinguem por de viure.

Demano solucions reals i més protecció ja. Volem caminar tranquil·les pels nostres carrers sense haver de témer per la nostra vida.

Iniciar sesión 0 Comentarios
cargando

Participaciones de loslectores

Cargar más

Másdebates

  1. SECTOR INMOBILIARIO CaixaBank detecta la mayor subida desde la pandemia en los nuevos contratos de alquiler
  2. Audiencia el viernes Felipe VI se reúne en el Vaticano con León XIV antes de su viaje a España tras 15 años sin visita papal
  3. Prestaciones por desempleo, al detalle El SEPE fija condiciones sobre las cotizaciones para poder cobrar 4 meses de paro por cada año trabajado
  4. Últimos días Adif vacía el párking y valla el perímetro para el derribo inminente de la antigua estación centenaria de la Sagrera
  5. 110 millones tras el accidente de Gelida Adif dedica al mantenimiento de Rodalies el mismo dinero en dos meses que en los últimos seis años