"Contra el fanatismo, educación e información"

El director belga-marroquí Jawad Rhalib filma las encendidas discusiones en clase y muestra como los profesores tampoco se entienden en la película Amal. / EPC

Joan Soldevila Adán



Estoy de acuerdo en el respeto a otras religiones -¡¡faltaría más!!- pero la religión, por muy maravillosa y genuina que sea, no puede gobernarte todos tus actos, movimientos y relaciones sociales. Privadamente haz lo que te dé la gana, pero, públicamente, en las sociedades occidentales y democráticas hay unas normas de obligado cumplimiento. Y además hay una cosa que se llama integración y, me temo, hay colectivos que no se integran nunca o no quieren integrarse. Viven en su burbuja social e ideológica.

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La religión no puede ser un totalitarismo más. Aquí en Europa la cristiandad tuvo su época más oscura con la Inquisición, las torturas, la persecución a los judíos. La religión justificó y avaló muchos desmanes, también en la conquista de América. No lo olvidemos. Los encapuchados racistas del KKK también dicen creer ¡¡en un Dios blanco!!

Que las personas tengan la religión que quieran -o ninguna-, pero que no sea un fanatismo ciego, un dogmatismo a ultranza. El antídoto a esto es la educación, la información y la lectura de textos importantes. A un cerebro bien amueblado y sin grietas ni se le engaña, ni se le abduce ni se le radicaliza.