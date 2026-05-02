"Fanatisme religiós: quan la fe perd sentit"

Un soldado israelí destrozando la cabeza de una estatua de Jesucristo durante unas operaciones en el sur del Líbano. / @ytirawi

Francesc Pibernus



La religió ha estat, al llarg de la història, una guia per a milions de persones. Més enllà de les creences de cadascú, totes comparteixen una aspiració comuna: donar sentit a la vida, fomentar el respecte i ajudar a conviure millor. Tanmateix, quan la fe es converteix en fanatisme, aquest propòsit es desvirtua. Els exemples són prou coneguts i, malauradament, massa recurrents.

Entretodos Publica una carta del lector Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web Participa

En nom de Déu -sigui el que sigui- s’han justificat guerres, discriminacions i imposicions que xoquen frontalment amb els valors que aquestes mateixes religions proclamen. Com diu la dita, “de bones intencions, l’infern n' és ple”. No es tracta de qüestionar les religions sinó les seves derives més extremes. Quan la fe deixa de ser una elecció personal per esdevenir una imposició col·lectiva, quan s’utilitza per dividir en lloc d’unir, o per jutjar en lloc de comprendre, alguna cosa falla.

En un món cada cop més divers, conviure exigeix respecte mutu. I això implica entendre que cap creença pot situar-se per sobre dels drets i la dignitat de les persones. La llibertat religiosa és un dret; el fanatisme, en canvi, és un problema. Potser caldria tornar a l’essència perquè si la religió ha de tenir algun sentit avui, hauria de ser precisament aquest: ajudar-nos a ser una mica millors, no pas a enfrontar-nos.