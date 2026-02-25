Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.
"A les famílies d'infants amb problemes conductuals ens preocupa el desinterès de l’Administració"
Los trastornos del neurodesarrollo son cada vez más prevalentes a nivel mundial / anne_m (Pixabay)
Cristina Montseny
Cada vegada hi ha més infants amb problemes conductuals que comencen a edats molt primerenques. Ignoro com ha estat possible que en pocs anys hagi hagut un "esclat" tan alarmant. En els grups de WhatsApp de famílies amb fills amb autisme o amb problemes conductuals s’està produit un solapament, una creixent preocupació davant el desinterès de l’Administració per proporcionar mes recursos (més professionals per escurçar visites).
Recordem que els infants creixen i esdevenen joves. Molts tenen les pantalles com a vehicle per socialitzar i queden atrapats en un món on el contacte personal desapareix oblidant regles no escrites de convivència amb els iguals. Una maduració ralentida pot abocar a voler socialitzar de forma inadequada i sovint porta a consum de tòxics, per tant un problema doble del que actualment ningú vol posar remei perque segons l’Administració o tens un problema de salut mental o d’addicions però mai el tracten de forma conjunta.
Les famílies són les grans patidores, sovint maltractades físicament i psicològicament amb l’unic consol de compartir amb altres les experències i posar en comú el que observen: la majoria d’edat és un punt d’inflexió, ja no són informats si la persona /pacient no vol que els informin. Davant un esclat violent contra ells saben que si avisen a la policia tan sols els hi faran un tractament d’unes poques hores amb un tranquitizant i l’enviaran a casa de matinada, o bé recomanaran ordre d’allunyament però sense proporcionar cap allotjament.
Preguntaran si existeix algun tipus de vivenda supervisada per acollir-los i diran que no si consumeixen tòxics (això a Catalunya, fora sí està contemplada la patologia dual -mental+addicions- i saben que sovint van juntes, no s’entén l'una sense l’altra). Per això no hi ha manifestacions ni mobilitzacions, l’Administració amaga el cap solta l’ala esperant que ningu recordi que son els responsables.
"Els mestres no rebutgem els canvis, però necessitem condicions reals per fer-ho bé"
Marta Boix Mestra de l’Escola Miralletes de Barcelona
