"La familia, pilar fundamental de la humanidad"

Mesas llenas en el restaurante Divers, en Manresa (Barcelona), donde, en primer plano, una familia que comparte platos. / Oscar Bayona / RG7

Jesús Sánchez



En la escala de valores que configuramos en nuestro navegador de a bordo, yo me inclino por la familia. Al margen de la unión consanguínea -que ya de por sí une bastante-, el esmero con el que la cuidemos determinará la construcción de los pilares más enriquecedores del ser humano en sociedad. La satisfacción que experimentamos cuando la familia está conectada se puede comparar con la de las neuronas que habitan en nuestro cerebro: unidas por millones de sinapsis, son capaces de mantener el rumbo tomado por la consciencia y seguir la carta de navegación.

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También podemos equipararla con los enlaces entre cualquier unidad de control de procesos conectada a las redes informáticas globales. Estas uniones demuestran el verdadero potencial de lo que somos capaces de lograr cuando estamos conectados. Es común que los problemas se expongan primero en nuestros círculos sociales de confianza -como amigos, compañeros de trabajo o vecinos-, siendo la familia, a veces, la última en enterarse.

Sin embargo, cuando estos entornos no encuentran una solución, es ahí donde debe intervenir el núcleo familiar. Cuando una familia está unida bajo una escala de valores razonable, cualquier problema, por mucho calado que presente, se vencerá de manera fulgurante gracias a esa unión, que se convierte en «la herramienta» definitiva. Sobre este tema se han escrito ríos de tinta, porque la familia es uno de los pilares fundamentales, ya no solo de la sociedad, sino de la propia humanidad.

Por lo tanto, se debería concienciar sobre su valor intrínseco en todos los niveles: unidades familiares, colegios, institutos y universidades. Ya se sabe que el ritmo de la vida actual impide, a menudo, dedicar tiempo a tareas tan esenciales como cuidar de los nuestros; aun así, siempre es cuestión de buscárselo.