"Faltan residencias públicas: una necesidad urgente"

BARCELONA 20/06/2024 Barcelona. Daysi, trabajadora de la residencia cuida a los ancianos. Una residencia geriátrica corre peligro de tener que cerrar porque el edificio donde se encuentra ha sido adquirido por un propietario que oferta los pisos como alquiler de temporada y no quiere renovarlos FOTO de ZOWY VOETEN / ZOWY VOETEN / EPC

Silvia Gurrea Gracia



Si la privatización avanza en sectores como la educación, donde ya ha demostrado fragmentar la igualdad de oportunidades, en el sector sociosanitario no es distinto: la falta de plazas y residencias públicas es cada vez más preocupante.

Entretodos Publica una carta del lector Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web Participa

Vivimos más años y, en consecuencia, los periodos de atención y acompañamiento se alargan. Sin embargo, la inversión destinada a construir nuevos centros públicos no ha sido la prioridad en muchas comunidades autónomas. El resultado es una saturación alarmante de plazas y listas de espera que dejan a miles de personas en una situación de vulnerabilidad absoluta.

Esta situación no es nueva. La falta de recursos públicos ha impulsado el crecimiento de la oferta privada y concertada, convirtiéndola en un negocio muy rentable para muchos, aunque, desgraciadamente, no siempre se traduzca en cuidados de máxima calidad.

Nuestros mayores merecen recibir una atención que les garantice seguridad, cuidado y una vida digna. Necesitamos que este asunto ocupe un lugar prioritario en la agenda pública y que se actúe con verdadera responsabilidad.