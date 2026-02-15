"La falta de mantenimiento de las vías causó el accidente de Adamuz"

Diversos operaris durant les obres de reparació de les vies a Adamuz, el 30 de gener. | MINISTERI DE TRANSPORTS / EUROPA PRESS

Francisco Rodríguez



Soy jubilado de Renfe, con más de 40 años de servicio. Dedicado a la seguridad del material rodante (coches y vagones), muy especialmente al rodaje, suspensión y 'bogies'. Y más tarde al torneado y reperfilado de las ruedas y tornos Talgo por control numérico computerizado (CNC).

Al conocer la tragedia ferroviaria de Adamuz lo tuve muy claro desde el principio: el deficiente mantenimiento de esa vía fue la causa real de lo ocurrido. Una vía mal alineada, terreno y balasto mal compactados, baches y garrotes, carriles con pérdidas de material y fisuras, y lo mas grave: soldaduras por aluminotermia entre carriles fisuradas o fracturadas.

Las vías del AVE (Alta Velocidad Española) no son tan seguras como Fomento y Adif las pintan. Lo digo desde el derecho y la razón, le pese a quien le pese. La verdad jamás debería ofender en un Estado democrático.