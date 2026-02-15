Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.
"La falta de mantenimiento de las vías causó el accidente de Adamuz"
Diversos operaris durant les obres de reparació de les vies a Adamuz, el 30 de gener. | MINISTERI DE TRANSPORTS / EUROPA PRESS
Francisco Rodríguez
Soy jubilado de Renfe, con más de 40 años de servicio. Dedicado a la seguridad del material rodante (coches y vagones), muy especialmente al rodaje, suspensión y 'bogies'. Y más tarde al torneado y reperfilado de las ruedas y tornos Talgo por control numérico computerizado (CNC).
Al conocer la tragedia ferroviaria de Adamuz lo tuve muy claro desde el principio: el deficiente mantenimiento de esa vía fue la causa real de lo ocurrido. Una vía mal alineada, terreno y balasto mal compactados, baches y garrotes, carriles con pérdidas de material y fisuras, y lo mas grave: soldaduras por aluminotermia entre carriles fisuradas o fracturadas.
Las vías del AVE (Alta Velocidad Española) no son tan seguras como Fomento y Adif las pintan. Lo digo desde el derecho y la razón, le pese a quien le pese. La verdad jamás debería ofender en un Estado democrático.
