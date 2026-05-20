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"No es falta de información, es exceso de ruido"

Un usuario lee la prensa en el interior de la biblioteca Canyadó i Casagemes-Joan Argenté de Badalona, uno de los nuevos refugios climáticos de la ciudad

Un usuario lee la prensa en el interior de la biblioteca Canyadó i Casagemes-Joan Argenté de Badalona, uno de los nuevos refugios climáticos de la ciudad / MARC ASENSIO

José Manuel Agut

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Nunca hemos tenido tanto acceso a la información y, sin embargo, cada vez resulta más difícil distinguir qué es relevante, qué es fiable y qué es simplemente ruido. La velocidad con la que circulan los contenidos ha reducido el espacio para el análisis. Se comparte antes de entender, se opina antes de contrastar.

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El problema ya no es la desinformación aislada, sino un ecosistema que favorece la confusión permanente. En este contexto, informarse bien exige más esfuerzo que nunca. Y no todo el mundo está dispuesto a hacerlo.

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