Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.
"Fabricar productos que se autodestruyen con el uso es una estafa al consumidor"
Una mujer pone el lavavajillas en una casa. / Mònica Tudela
Estíbaliz Pérez
Quiero denunciar la indignante situación que vivimos los consumidores con las garantías de los electrodomésticos actuales. Hace apenas un año compré un lavavajillas que ya es inservible. El servicio técnico se lava las manos con un argumento kafkiano: dicen que la avería es por "mal uso". ¿El motivo? Haber echado sal en el depósito, un producto que ellos mismos obligan a usar en su manual de instrucciones.
Entretodos
Publica una carta del lector
Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web
Al parecer, la sal ha corroído la cuba, y la marca alega que este componente no está cubierto. Es inaudito: si la sal es necesaria para el funcionamiento del aparato, ¿por qué no fabrican cubas con materiales que la resistan? Si un componente estructural falla por un uso rutinario y recomendado, no es mal uso del cliente, es un defecto de diseño o una calidad mediocre.
Pero esto no es solo una cuestión de dinero. Es un escándalo ecológico. En un mundo que se llena de residuos, es un atentado contra el medio ambiente que un aparato con solo 12 meses de vida termine en un desguace por una política de reparaciones abusiva. ¿Dónde queda la supuesta apuesta por la sostenibilidad de estas marcas?
Fabricar productos que se autodestruyen con su uso normal es una estafa al consumidor y un crimen contra el planeta. No podemos permitir que las garantías se conviertan en un papel mojado mientras las montañas de chatarra tecnológica no dejan de crecer.
Participaciones de loslectores
Másdebates
El debate
- SECTOR INMOBILIARIO CaixaBank detecta la mayor subida desde la pandemia en los nuevos contratos de alquiler
- Audiencia el viernes Felipe VI se reúne en el Vaticano con León XIV antes de su viaje a España tras 15 años sin visita papal
- Prestaciones por desempleo, al detalle El SEPE fija condiciones sobre las cotizaciones para poder cobrar 4 meses de paro por cada año trabajado
- Últimos días Adif vacía el párking y valla el perímetro para el derribo inminente de la antigua estación centenaria de la Sagrera
- 110 millones tras el accidente de Gelida Adif dedica al mantenimiento de Rodalies el mismo dinero en dos meses que en los últimos seis años
- Llanera La ejecución de "El Panameño": el juez pide investigar la relación del jefe de la peligrosa banda dominicana "La Santa", desarticulada en Asturias
- Al minuto Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Rusia ataca a última hora de la tarde con misiles y drones varias regiones de Ucrania
- Semana de la moda catalana Carmen Lomana y Metrika desfilan para Dominnico en la 080, donde ha celebrado su 10º aniversario como diseñador y una colaboración con Samsung
- CHAMPIONS Lo que no se vio del Real Madrid - Bayern: la tángana de la frustración madridista, un Florentino omnipresente y la huida sin dar la cara de los jugadores
- CHAMPIONS LEAGUE Saltan chispas entre Vinícius y Bellingham: "Calla la boca"