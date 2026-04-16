"Fabricar productos que se autodestruyen con el uso es una estafa al consumidor"

Una mujer pone el lavavajillas en una casa. / Mònica Tudela

Estíbaliz Pérez



Quiero denunciar la indignante situación que vivimos los consumidores con las garantías de los electrodomésticos actuales. Hace apenas un año compré un lavavajillas que ya es inservible. El servicio técnico se lava las manos con un argumento kafkiano: dicen que la avería es por "mal uso". ¿El motivo? Haber echado sal en el depósito, un producto que ellos mismos obligan a usar en su manual de instrucciones.

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Al parecer, la sal ha corroído la cuba, y la marca alega que este componente no está cubierto. Es inaudito: si la sal es necesaria para el funcionamiento del aparato, ¿por qué no fabrican cubas con materiales que la resistan? Si un componente estructural falla por un uso rutinario y recomendado, no es mal uso del cliente, es un defecto de diseño o una calidad mediocre.

Pero esto no es solo una cuestión de dinero. Es un escándalo ecológico. En un mundo que se llena de residuos, es un atentado contra el medio ambiente que un aparato con solo 12 meses de vida termine en un desguace por una política de reparaciones abusiva. ¿Dónde queda la supuesta apuesta por la sostenibilidad de estas marcas?

Fabricar productos que se autodestruyen con su uso normal es una estafa al consumidor y un crimen contra el planeta. No podemos permitir que las garantías se conviertan en un papel mojado mientras las montañas de chatarra tecnológica no dejan de crecer.