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"Nunca hubiera imaginado que el PP se vendiera por tan poco"

María Guardiola y Vox, dos socios condenados a entenderse

María Guardiola y Vox, dos socios condenados a entenderse / ASAMBLEAEX.ES

Josep Monllor

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María Guardiola anunció elecciones anticipadas creyendo que los sondeos le eran propicios y que podia ganar sin pactar con Vox. Durante toda su campaña electoral siempre compartió que nunca pactaría con Vox. Los resultados no fueron los esperados y "donde dijo digo dice Diego", y al final no le quedó más remedio que aceptar todas las propuestas de Vox.

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En este mundo todos tenemos un precio, unos más otros menos. Lo que nunca me hubiera imaginado es que el PP se vendiera por tan poco.

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