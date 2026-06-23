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"Lo de Zapatero demuestra que el ser humano está mal diseñado"

José Luis Rodríguez Zapatero, dimecres passat. | JOSÉ LUIS ROCA

José Luis Rodríguez Zapatero, dimecres passat. | JOSÉ LUIS ROCA

Jordi Querol

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Lo de Zapatero es, sencillamente, lamentable. En medio de un calor inusual, este expresidente y sus 'joyas' reaparecen para recordarnos, una vez más, hasta qué punto la condición humana puede resultar decepcionante.

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Parte de mi vida profesional la he dedicado a la rehabilitación de edificios y puedo afirmar, sin dudarlo, que la mayoría de los materiales de la construcción se comportan de manera coherente. Lo que más daña los edificios es algún movimiento diferencial de sus cimientos, las inclemencias del tiempo, su mal uso y, en última instancia, el inexorable paso del tiempo.

Pero, los materiales en sí mismos, no engañan: responden exactamente como se espera de ellos. Siempre se comportan de manera honesta, no traicionan, es decir, responden exactamente según esta previsto y jamás nos sorprenden con giros inexplicables. Y, sin embargo, lo de Zapatero resulta desolador. Es una prueba más de que el ser humano es imprevisible. Lo de Zapatero, seas de derechas o de izquierdas, nos pone de mal humor a todos porque demuestra, una vez más, que el ser humano, a diferencia de un ladrillo, está profundamente mal diseñado.

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